حليقة الرأس... نادين نجيم في إطلالة جديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر فيه الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، حليقة الرأس بالكامل.

ونشرت نسيب نجيم في تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صورا وفيديو تكشف من خلالها أنها حليقة الرأس تماما.

وقالت نجيم:

هيدي الكلمات كتبتها من قلبي لكل مريض سرطان تضامنا وحبا فيهم.. أتمنى الشفاء العاجل للجميع.. وشكرا لأني تعلمت منكم الصبر والعزيمة والإيمان.. شكرا لمركز سانت جود وللأطفال ما رح أنسى بحياتي هالشعور.

هيدي الكلمات كتبتها من قلبي لكل مريض سرطان تضامناً وحباً بكم أتمنى لكم الشفاء العاجل وشكراً لأني تعلمت منكم الصبر والعزيمة والإيمان شكراً لمركز سانت جود وللأطفال ما رح أنسى بحياتي هل الشعور 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/YyePjBNZm4 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) June 4, 2019

فيما كتبت قناة MBC 4" على صفحتها الرسمية على "تويتر":

الأمل إذا راح ما بيرجع… الدكتورة بيان تتخلى عن شعرها من أجل مرضى السرطان… ما رأيكم بذلك؟ خمسة ونص. رمضان يجمعنا.

ويتبين من صورة وفيديو نادين نسيم نجيم الأخيرة أنها تعود للحلقة الأخيرة من مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في شهر رمضان لهذا العام، إذ تخلت نجيم عن شعرها نهائيا، تضامنا مع مرضى السرطان، بعدما جسدت في المسلسل دور الطبيبة "بيان" المتخصصة في الأورام السرطانية.