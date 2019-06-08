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17:30 08 يونيو/ حزيران 2019
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    فتاة ولعبة "PUBG" سلاحا شبكة لبنانية خطيرة

    © Photo/ Pubg Official Website
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    كشفت قوى الأمن الداخلي اللبنانية النقاب عن شبكة تجارة وترويج مخدرات محترفة، تنشط عبر لعبة "PUBG" الشهيرة.

    الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
    © AP Photo / Uncredited
    دسوا مخدرات في حقيبتها قبل رحلتها إلى السعودية... قرار من المملكة بشأن الطالبة زينب
    وفقا لمصادر تابعة لشبكة "سكاي نيوز"، أنه توجد ضمن شبكة تجارة وترويج المخدرات فتاة تقوم باستدراج الشبان إلى منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وتجنيدهم لصالح تجار المخدرات في البقاع شرقي لبنان، بغية القيام بترويجها في محافظتي الجنوب وجبل لبنان.

    وتابع المصدر "ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، تم اعتقال شخصين وضبط كمية من المخدرات داخل شقة سكنية في محلة عين الرمانة عبارة عن: 57 علبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين و370 غ من مادة حشيشة الكيف".

    ويشار إلى أن هذه اللعبة صنّعتها شركة كورية لمايكروسوفت ويندوز على برمجة خاصة (ستيم) في مارس/‏آذار 2017، ومنذ ذلك اليوم حتى الآن بيعت أكثر من عشرات الملايين من النسخ منها، ‏ووصل عدد اللاعبين بها في الوقت نفسه إلى أكثر من مليوني لاعب لتصبح أكثر الألعاب ‏رواجاً على ستيم.

    PUBG‏ هي لعبة أكشن يصل عدد اللاعبين‎ ‎فيها في الجولة الواحدة إلى 100، ‏والهدف منها هو القتال، أما الرابح فهو من يصمد حتى نهاية المعركة.‏ ويمكن للاعبين أن يختاروا اللعب منفردين أو في فريق صغير يصل عدد أفراده إلى 4 ‏كحدٍ أقصى، وفي الحالتين الشخص الذي يبقى حياً حتى نهاية المعركة يكون هو ‏الرابح.‏

    تُلعَب ‏PUBG‏ عبر الانترنت، الأمر الذي يجمع "محاربين" من كل أنحاء العالم في ‏الوقت نفسه، وتبدأ الجولة في سقوط اللاعبين من طائرة عبر مظلات ليحطّوا في ‏ساحة المعركة. ‏ وتظهر المعالم والأسلحة وحتى الأشخاص بشكل يلامس الواقع، مما يساعد في نقل ‏اللاعب إلى عالمٍ آخر ليعيش في عزلة واقعية ومعركة افتراضية، هذا وتعطي اللعبة ‏معلومات مفصلة عن الأسلحة المتوافرة وأنواع الرصاص التي يمكن استعمالها.‏

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    الكلمات الدلالية:
    مخدرات, لبنان, PUBG, صحف لبنانية, بيروت, لبنان
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