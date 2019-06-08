فتاة ولعبة "PUBG" سلاحا شبكة لبنانية خطيرة

وتابع المصدر "ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، تم اعتقال شخصين وضبط كمية من المخدرات داخل شقة سكنية في محلة عين الرمانة عبارة عن: 57 علبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين و370 غ من مادة حشيشة الكيف".

ويشار إلى أن هذه اللعبة صنّعتها شركة كورية لمايكروسوفت ويندوز على برمجة خاصة (ستيم) في مارس/‏آذار 2017، ومنذ ذلك اليوم حتى الآن بيعت أكثر من عشرات الملايين من النسخ منها، ‏ووصل عدد اللاعبين بها في الوقت نفسه إلى أكثر من مليوني لاعب لتصبح أكثر الألعاب ‏رواجاً على ستيم.

‏ PUBG‏ هي لعبة أكشن يصل عدد اللاعبين‎ ‎فيها في الجولة الواحدة إلى 100، ‏والهدف منها هو القتال، أما الرابح فهو من يصمد حتى نهاية المعركة.‏ ويمكن للاعبين أن يختاروا اللعب منفردين أو في فريق صغير يصل عدد أفراده إلى 4 ‏كحدٍ أقصى، وفي الحالتين الشخص الذي يبقى حياً حتى نهاية المعركة يكون هو ‏الرابح.‏

تُلعَب ‏PUBG‏ عبر الانترنت، الأمر الذي يجمع "محاربين" من كل أنحاء العالم في ‏الوقت نفسه، وتبدأ الجولة في سقوط اللاعبين من طائرة عبر مظلات ليحطّوا في ‏ساحة المعركة. ‏ وتظهر المعالم والأسلحة وحتى الأشخاص بشكل يلامس الواقع، مما يساعد في نقل ‏اللاعب إلى عالمٍ آخر ليعيش في عزلة واقعية ومعركة افتراضية، هذا وتعطي اللعبة ‏معلومات مفصلة عن الأسلحة المتوافرة وأنواع الرصاص التي يمكن استعمالها.‏