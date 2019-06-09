الأول في المملكة... نانسي عجرم تعلن تفاصيل حفلها الغنائي في السعودية

ونشرت الفنانة اللبنانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس، السبت، مؤكدة مشاركتها بحفل غنائي هو الأول لها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم جدة"، الذي يقام بين شهري يونيو/حزيران الجاري، ويوليو/تموز المقبل.
لاقوني بفعاليات موسم جدة بتاريخ ١٣ يونيو على المسرح الروماني في الواجهة البحرية #نانسي_عجرم #السعودية #موسم_جدة #المملكة_العربية_السعوديةhttps://t.co/pQBNMGp0P5 pic.twitter.com/FUyVV1m8LG— Nancy Ajram (@NancyAjram) June 8, 2019
وأكدت عجرم عبر تغريدتها تلك المشاركة، مرفقة صورة بوستر لهذا الحفل المقام بالسعودية، الذي تضمن موعد ومكان الحفل، المقرر في الـ13 من يونيو/حزيران الجاري، على المسرح الروماني.
ويشار إلى أن نانسي عجرم أرفقت بتغريدتها رابط بموقع إلكتروني إخباري يؤكد مشاركة النجم اللبناني، وائل جسار، حفلها بالمملكة.
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