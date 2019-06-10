السلطات الكويتية تعاقب وافدا أخل بالآداب العامة

ونشرت الداخلية الكويتية بيانا توضيحيا على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تعليقا على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن وجود مقيم آسيوي عار من ملابسه يتجول في إحدى مناطق محافظة الفروانية.

وأضاف البيان: "فور تلقي البلاغ، تعاملت الأجهزة الأمنية المختصة معه وتم ضبطه واتضح بأنه بحالة سكر وتم رفع تقرير لإبعاده عن البلاد".

في بيان توضيحي لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي و يتضمن وجود مقيم أسيوي عار من ملابسه يتجول في إحدى مناطق محافظة الفروانية.

وانه فور تلقي البلاغ ، تعاملت الاجهزة الامنية المختصة معه وتم ضبطه واتضح بانه بحالة سكر وتم رفع تقرير لابعاده عن البلاد. — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 9, 2019

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني مطلع، بأن السلطات المختصة في الكويت رحلت نحو 2200 وافد من جنسيات عربية وآسيوية خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الحالي.