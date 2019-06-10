الوجبات السريعة تزيد مخاطر الحساسية لدى الأطفال

توصل فريق من الباحثين الإيطاليين إلى أن الاستهلاك العالي للأغذية غير المرغوب فيها، كالوجبات السريعة، أو الأطعمة المطهوة في الميكروييف واللحوم المشوية، قد يكون مسؤولا عن الحساسية الغذائية لدى الأطفال.

وأظهرت الدراسة، التي عرضت في الاجتماع السنوي الثاني والخمسين للجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، في نابولى بإيطاليا، أن المستويات العالية من العناصر الغذائية السكرية مرتبط بحساسية الغذاء لدى الأطفال.

Advanced glycation endproducts, or AGEs, occur naturally in the body, but they are found in high levels in highly processed foods, as well as other sources such as cooked meats. Studies suggest this could be the culprit for a rise in food allergies.https://t.co/STSdkUmCrS — Dr. Kevin Passero (@DrPassero) June 10, 2019

​وأشارت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أن المستويات العالية من العناصر الغذائية السكرية تلعب دورا في تطور الأمراض المختلفة المؤكسدة بما في ذلك مرض السكري وتصلب الشرايين والاضطرابات العصبية.

وبالنسبة للدراسة الحالية، لاحظ فريق البحث 61 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما، تم تحديدهم في ثلاث فئات، أولئك الذين يعانون من الحساسية الغذائية، والذين يعانون من الحساسية التنفسية والضوابط الصحية.

وقال روبرتو بيرني كاناني، أستاذ مشارك في جامعة نابولي فيديريكو الثانية في إيطاليا، إن الدراسة كشفت عن وجود علاقة كبيرة بين الأعمار واستهلاك الوجبات السريعة.