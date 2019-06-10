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    مقهى الفيشاوي في القاهرة - صورة أرشيفية

    هاشتاغ "السوريين منورين مصر" يشعل "تويتر"

    © AFP 2019 / Khaled Desouki
    مجتمع
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    أثارت دعوى تقدم بها محام في مصر لمراقبة أموال السوريين هناك، حملة تعاطف ومساندة كبيرة معهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

    تقدم الدكتور سمير صبري المحامى، بمذكرة عاجلة للنائب العام أعرب فيها عن ترحيبه وترحيب معظم المصريين بالسوريين القادمين، والذين حضروا إلى الأراضى المصرية فور نشوب الأزمة السورية.

    وأضاف المحامي المصري بحسب مانقل موقع "اليوم السابع"، بأن قدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة  بـ 23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراضي ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية.

    ليتفاعل المصريون على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بإطلاق هاشتاغ بعنوان "السوريين منورين مصر"، ولتتسم أغلب هذه التغريدات بالتضامن مع السوريين.

    وقال الفنان المصري، محمد هنيدي: "السوريين منورين مصر، كنا دولة واحدة من قبل، ومهما حصل هنفضل برضه دولة واحدة، السوريين منورين مصر".

    وغرد صاحب أحد الحسابات بصورة متحدثا عن جودة المطاعم السورية في مصر.

    أما الفنان المصري، أحمد السعدني، فقال: السوريون لهم في مصر مثل المصريين بالظبط".

    أما المطرب المصري رامي جمال، فقال: "في حملة قذرة على إخواننا السوريين أتمنى نفهم إن الناس دي جابتهم عندنا ظروف قاسية جدا وحاولوا يتعايشوا مع الأمر الواقع بإيجابية جدا ونجحوا فعلا عشان الضمير والإخلاص والإصرار يا ريت مانبقاش أقسى من الظروف اللي حطتهم في الموقف ده أنا عن نفسي بقولكم بحبكم وبحب أكلكم وذوقكم وصبركم وبتعلم منكم ربنا يكرمكم وينجحكم وتعيشوا معززين مكرمين سواء في بلدكم مصر أو بلدكم اللي واثق إنها هترجع وهتتبني بإيديكم عن قريب".

    وغرد صاحب الحساب محمد عاصم، قائلا "تبديل الاسم أمام مقعد سوريا فى الأمم المتحدة إلى (الجمهورية العربية المتحدة) بعد الوحدة بين مصر و سوريا عام 1958م. صورة من الصور الجميلة أوى ربنا يديم علينا المحبة والوحدة ديما — من القاهرة هنا دمشق ، من دمشق هنا القاهرة ❤️❤️💪💪".

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    الكلمات الدلالية:
    مهنة, حرفة, وافد, لاجئيين, عامل, سوريا, مصر
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