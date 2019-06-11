لقطات مذهلة لعازفة بيانو تحت الماء (بالفيديو)

تمكنت عازفة بيانو من الغوص تحت الماء، وعزف الموسيقى على بيانو قديم في الأعماق.

كان أندريه موسجروف، 22 عاما، وهو مصور محترف في التصوير تحت الماء، على مدار السنوات الأربع الماضية، يلتقط صورا جميلة بالقرب من موشا كاي، في خليج كوبرفيلد، جزر البهاما في وقت سابق من هذا العام. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "فيتو".

وتمكن أندريه من تحقيق حلمه في تصوير هذه البقعة، بمساعدة صديقته ستيفاني، عندما غاصت تحت الماء، وبدأت في العزف على البيانو القديم.

واحتاجت ستيفاني للغطس ثمانية مرات تحت الماء حتى يُخلد أندريه هذه اللحظة، ونحو ساعة لإكمال هذا العمل المذهل، وكانت النتيجة تستحق كل هذا العناء.