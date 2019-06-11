إمارة سعودية تحظر مسيرات السيارات خلال الأعراس (بالفيديو)

حظرت إمارة منطقة القصيم على السكان، تنظيم مسيرات بالسيارات خلال حفلات الزواج بشكل نهائي، في خطوة تستهدف إيقاف حوادث التصادم وإطلاق النار ابتهاجًا بالمناسبة خلال ممارسة تلك العادة الاجتماعية.

ونشرت إمارة منطقة القصيم، تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، جاء فيها أن أمير المنطقة، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، قد وجه بمنع مسيرات الزواج وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين لكونها تسهم في تعطيل ومضايقة المارة. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن التوجيه تضمن إبلاغ ملاك قصور الأفراح والاستراحات، بإخطار المستأجرين خطيًا بمنع مسيرات الزواج، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بصفة فورية.

أكد على أنها تسهم في تعطيل ومضايقة المارة.. #أمير_القصيم: يوجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين. pic.twitter.com/puHWLqpi5V — إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) June 11, 2019

ونقلت الوكالة عن أمير القصيم، قوله:

إن ما لوحظ في مناسبات الزواجات من القيام بمسيرات لقصور الأفراح، كان سببًا للتذمر والتضييق على الكثير من المواطنين، لتعطيل لمصالحهم بإغلاق الطرقات ومضايقة للمارة والاستهتار بالأرواح، وإصدار الأصوات المزعجة دون مراعاة للآخرين، وعدم الاحترام للأنظمة والتعليمات المرعية.

وتابع أمير القصيم:

تفاقم مثل تلك التصرفات التي أصبحت ظاهرة تأذى منها الجميع، توجب تطبيق العقوبات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وبصفة فورية، سواء على المركبات أو على سائقيها.

ويخرج رتل سيارات طويل في حفلات الأعراس بمختلف مناطق السعودية، ويقوم بعض المشاركين فيه بإطلاق النار من نوافذ سياراتهم للتعبير عن الفرح، بينما تغلق الطرقات لحين مرور الرتل.

الدوريات الأمنية في محافظة #الخرج تواصل لليلة الثانية جهودهافي ملاحقة مطلقي النار في مسيرات الزواج والإطلاق العشوائي pic.twitter.com/i1BR6BqOaA — الخرج لايف (@khj_live) August 4, 2016

ورغم كون مسيرات السيارات عادة اجتماعية منتشرة في البلاد، ارتفعت الأصوات المعارضة لها في المملكة بشكل لافت، في السنوات الماضية، مع تزايد الحوادث التي تتسبب بها، وقد تنوعت إجراءات إمارات المناطق السعودية في التعامل مع تلك الظاهرة.