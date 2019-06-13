لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية تعلن عن عقد اجتماع بشأن الإيبولا

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن لجنة الطوارئ التابعة لها ستجتمع يوم الجمعة لتحديد ما إذا كان تفشي الإيبولا يمثل حالة طوارئ دولية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يجتمع فيها الخبراء المستقلون أعضاء هذه اللجنة لتقييم هذا الوباء الذي أعلن تفشيه في جمهورية الكونجو الديمقراطية في شهر أغسطس/ آب وأصاب 2062 شخصا على الأقل، لقي منهم 1390 حتفهم، بحسب رويترز.

وقالت المنظمة إن الإيبولا تفشت هذا الأسبوع في أوغندا حيث لقي صبي حتفه يوم الأربعاء كما تأكدت إصابة حالتين.

إيبولا هو مرض يصيب الإنسان وغالبا ما يكون قاتلا. وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانه من إنسان إلى آخر. ويبلغ معدل حالات الوفاة بالإيبولا نسبة 50 بالمائة تقريبا في المتوسط.