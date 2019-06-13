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13:15 13 يونيو/ حزيران 2019
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    السجن مدى الحياة لأمريكي يعترف بقتل طلاب مسلمين

    © AFP 2019 / PHILIPPE DESMAZES
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    قضت محكمة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية بالسجن مدى الحياة على مواطن، اعترف بقتل ثلاثة شبان مسلمين في قضية جرت أحداثها في 2015، وأدانها الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.

    جاء الحكم على كريج هيكس، البالغ من العمر 50 عاما، بعد امتناع الادعاء في مقاطعة دورهام عن المطالبة بعقوبة الإعدام عن القتل، كما كان كريج قد أبلغ محققين في ذلك الوقت بأن السبب وراء ارتكابه جريمة القتل نزاع حول مكان لوقوف السيارات، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز".

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    وأصبحت جريمة قتل الثلاثة مسلمين، وهم رجل وزوجته وشقيقة الزوجة، محل اهتمام دولي وأثار مخاوف بين بعض المدافعين عن المسلمين في الولايات المتحدة.

    وذكرت "سي بي إس" أن ضحايا الجريمة هم ضياء بركات (23 عاما) طالب طب الأسنان بجامعة نورث كارولاينا وزوجته يسر أبو صالحة (21 عاما) وأختها رزان أبو صالحة (19 عاما) الطالبة بالجامعة. وقتل الثلاثة رميا بالرصاص في عمارة سكنية تبعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن حرم جامعة نورث كارولاينا في تشابيل هيل.

    وأبلغ محامون ممثلي الادعاء في مقاطعة دورهام، الأسبوع الماضي، بأن هيكس سيعترف بجريمته، وبعد أيام من الحادث وصف أوباما القتل بأنه "وحشي وشنيع" في بيان قدم فيه التعازي لعائلات الضحايا.    

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    قتل, محكمة أمريكية, أمريكا
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