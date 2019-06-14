بالفيديو... دينا الشربيني متحدثة عن عمرو دياب: غيرني لأن عنده خبرة

تحدثت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن علاقتها بالمغني المصري الشهير عمرو دياب، وذلك خلال استضافتها في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر أثير نجوم إف إم.

وقالت دينا الشربيني إن الأمر لا يتوقف عند مظهر عمرو دياب لكنه برغم عدم ظهوره كثيرًا، إلا أنه شخص يتصف بالطيبة والجدعنة والحنان والرجولة، متابعة: "هو من الناس اللي مش هنقدر نتكلم عن صفاته الطيبة لأنه واضح للجميع، والكل بيحبه"، حسبما نقلت صحيفة الشروق المصرية.

وقالت إنجي علي مقدمة البرنامج لدينا الشربيني، مازحة: "عمرو دياب سبب عقدة لجميع الرجال، وضربت مثلًا بالإعلامي عمرو أديب وكثرة حديثه عن شكله ولياقته"، لترد الشربيني: "هو عمرو دياب بصراحة يعقد أي حد".

وأكدت الشربيني حرصها على الأخذ برأي عمرو دياب في جميع أعمالها الفنية، معقبة: "عمرو غيرني خالص لأن هو عنده خبرة، وإحنا الاتنين محبين للحياة، ولما يبقى معاكي حد مش كده أو مش مقتنع بيكي بيرجعك للخلف".

في سياق آخر، كانت دينا الشربيني، بطلة مسلسل "زي الشمس" الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك، قد أشادت بالهضبة عمرو دياب في وقت سابق، مؤكدة أنه دعمها كثيرا خلال العمل الدرامي.

وسأل الإعلامي عمرو أديب الفنانة دينا الشربيني، خلال لقائها ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc"، قائلا: "عمرو دياب كان رأيه إيه في مسلسل زي الشمس".

وردت الشربيني قائلة: "عمرو دياب مبسوط بالمسلسل أكثر من العاملين فيه، وطاير بالمسلسل، وفرحان جدا، ووقف جنبي جدا، عمرو دياب بطبعه شخصية جدعة، وبيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة".