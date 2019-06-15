إيمان الشميطي أول موهبة يتبناها الملحن السعودي ناصر الصالح... تتحدث لـ "سبوتنيك" عن تجربتها

قالت المطربة المغربية إيمان الشميطي، إن تجربتها مع الملحن السعودي ناصر الصالح مؤسس أول معهد لتدريس الموسيقى بالسعودية، لها أثرها الكبير على مشوارها الفني.

وأضافت في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أنها سعيدة بالتعاون معه في أغنية "ما مل قلبك"، وأنها ستتعاون معه في أعمال أخرى.

وأضافت أن الصالح لا يريد حصرها ضمن إطار العمل معه فقط، وأنه يريد أن تتعاون مع عدد من الملحنين في كل الدول العربية.

وتابعت أن تبني الصالح لموهبتها يعد اختصارا للكثير من السنوات، وأنه تقاسم معها سنوات من الخبرة التي تسعى لاستثمارها.

وتابعت أنها لديها العديد من الأعمال المشتركة معه خلال الفترة المقبلة، إلا أنها ستخوض تجارب أخرى مع ملحنين آخرين.

وأكدت أن عائلتها الصغيرة كانت أول من ساندتها في حياتها الفنية، وأن والدتها وزوجها شجعوها بشكل متواصل طوال الفترات الماضية، حتى وصلت إلى الفنان ناصر الصالح.

مامل قلبك من زعلنا الى الحين!

بنموت واحنا ماعرفنا السعادة ❤️🎶#ايمان_الشميطي pic.twitter.com/PsGGrgGFQg — صولوهات 🎼 (@solohat1) June 6, 2019

وفيما يتعلق باختيار الكلمات الخاصة بأعمالها، أوضحت أنها تعتمد على الملحن ناصر الصالح، وتعمل بمقولته" اتركي القيادة لنا.. واستمتعي بالرحلة"، وأنه بمثابة الأب الروحي بالنسبة لها.

روقوا معي على صوت ايمان الشميطي💆🏻‍♂️ pic.twitter.com/014rIc44hk — سامي التميمي 🇸🇦 (@samitmimi) June 10, 2019

وأكدت على أن السعودية أصبحت من أهم الدول التي تقدم الفن الهادف، وان الانفتاح الحاصل يشكل حالة جمالية تساعد في النهوض بالفن والثقافة في المملكة العربية السعودية.