أكبر طائرة للعالم معروضة للبيع بسعر صادم

تعتزم شركة "فولكان" الأمريكية بيع أكبر طائرة في العالم، بعد أن حلقت مرة واحدة فقط، استقرت بعدها في مطار بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن شركة "فولكان" القابضة، وهي مجموعة شركات استثمار للملياردير الراحل بول ألين، طرحت طائرة "ستراتولاونتش" للبيع بمبلغ 400 مليون دولار، على أن يشمل السعر ملكية الطائرة، وكذلك الملكية الفكرية لها، بالإضافة إلى مرافقها.

يشار إلى أن هذه الطائرة هي الأكبر في العالم من حيث طول جناحيها، إذ تساوي المسافة بين جناحيها طول ملعب كرة قدم أمريكية تقريبا، ويبلغ طول الطائرة من الجناج إلى الجناح 117 مترا.

وتعمل بواسطة 6 محركات نفاثة، وطارت للمرة الأولى في أبريل الماضي بعد حوالي 8 سنوات من التطوير، وحلقت الطائرة العملاقة لأكثر من ساعتين قبل الهبوط بنجاح.

وكانت رحلة الطائرة التجريبية فوق ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وحلقت فوق صحراء موهافي على ارتفاع بلغ 17 ألف قدم.