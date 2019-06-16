أكبر طائرة للعالم معروضة للبيع بسعر صادم

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن شركة "فولكان" القابضة، وهي مجموعة شركات استثمار للملياردير الراحل بول ألين، طرحت طائرة "ستراتولاونتش" للبيع بمبلغ 400 مليون دولار، على أن يشمل السعر ملكية الطائرة، وكذلك الملكية الفكرية لها، بالإضافة إلى مرافقها.
وتعمل بواسطة 6 محركات نفاثة، وطارت للمرة الأولى في أبريل الماضي بعد حوالي 8 سنوات من التطوير، وحلقت الطائرة العملاقة لأكثر من ساعتين قبل الهبوط بنجاح.
وكانت رحلة الطائرة التجريبية فوق ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وحلقت فوق صحراء موهافي على ارتفاع بلغ 17 ألف قدم.
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