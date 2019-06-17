طفلة فلسطينية تلقى حتفها على يد مشعوذ حاول "إخراج الجن"

فارقت طفلة فلسطينية لم تتجاوز الـ16 عاما من عمرها الحياة، على يد مشعوذ استخدم القوة لإخراج "جني" من جسدها.

قال المتحدث الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي زريقات، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن المشعوذ قتل الطفلة إيمان التي لا تعرف معنى السحر والجن والشعوذة.

وأضاف بأن "أهلها كانوا يبحثون عن أي وسيلة لعلاجها وقد لا تكون مريضة، لكن لم تجد من يفهما".

وقام المشعوذ بتوجيه لكمات قوية للفتاة، ليقوم بعدها بمسكها بفمها ورقبتها وخنقها بحجة أنه يقوم بإخراج أربعة من الجن سكنوا جسدها حسب ما اكتشف "الشيخ المشعوذ"، وأنه أخرج ثلاثة منهم والرابع يرفض الخروج ويصتعصم ويتمنع عن ذلك..والسبيل لخروجه كما يظن "الشيخ المشعوذ" مزيدا من الضرب والصراخ والخنق".

وتعرضت إيمان للضرب لساعات طويلة بحسب ما نشر المتحدث الأمر الذي أدى لوفاتها.