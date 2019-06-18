مصر تحتل المركز الأول أفريقيا في الألعاب الإلكترونية... والثاني عربيا

وأعلن الاتحاد الدولى للألعاب الإلكترونية IESF تصدر مصر ترتيب الدول الإفريقية الأعضاء بالاتحاد والذى تبلغ عدد الدول التى تشترك فيه حول العالم (54 دولة)، بحسب موقع جريدة "المال" المصرية.

وتحل مصر فى نفس الترتيب العالمي مع سويسرا في المركز رقم 17 والثانى عربيا بعد السعودية الذى احتلت المركز الثالث عالميا لحصول أحد لاعبيها على المركز الأول فى لعبة (تكين).

وأعلن الاتحاد القائمة خلال الأعلان عن موعد بطولة كاس العالم للعام الجارى 2019 رقم 11 والمزمع إقامتها فى كوريا الجنوبية خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

من جانبه صرح شريف عبدالباقى ، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، إن الترتيب المصرى عالميا بالمشاركة مع سويسرا يعد نتيجة مرضية خاصة.

وأضاف عبد الباقي أن مصر لم تشارك إلا بفريق فى لعبة واحدة هى لعبة ليج أوف ليجنز وحصلت على المركز الرابع عالميا ولاعب واحد فى أحد الالعاب الفردية أوقعته القرعة مبكرا فى طريق أبطال عالميين نالوا المراكز المتقدمة.