سعره يصل لـ 524 دولارا... حذاء "رجل الماعز" أحدث صيحات الموضة (بالصور)

موضة جديدة سوف تغزو الأسواق الفترة المقبلة، وهي حذاء "رجل الماعز" فهو من الجلد الطبيعي والفرو، مختلف الألوان بين الأسود والبني وكعب من مادة صلبة، ويبدو مثل قدم ماعز.

نشر الموقع الإلكتروني "هن"، مساء اليوم، الثلاثاء، أسعار حذاء فرو الماعز، من بينها حذاء الفرو البني، وسعره 125 دولارا، أي ما يعادل 2095 جنيه مصري.

سعره يصل لـ 8700 جنيه.. حذاء "رجل الماعز" أحدث صيحات الموضة 👇



◘ ممكن تلبسي واحد منهم؟

للتفاصيل| هن| https://t.co/FzlLrsruiT pic.twitter.com/WELCUkxTuq — أخبارك.نت (@akhbarak) June 18, 2019

وأورد الموقع الإلكتروني صورة أخرى لبوت لونه أسود مصنوع من الجلد، بسعر 400 دولارا، ما يعادل 6704 جنيه مصري، وبوت مصنوع من فرو الجلد البنى بسعر 524 دولارا، بما يعادل 8782 جنيه مصري.

ونشر الموقع صورة أخرى لحذاء مصنوع من الفرو الأسود والأبيض، بسعر 395 دولارا، أي ما يعادل 6620 جنيه مصري.

بعد انتشارها على مواقع التواصل الإجتماعى..تعرف على أسعار حذاء رجل الماعز https://t.co/MHSejV8oYi pic.twitter.com/Pm3RXs3CzI — جريدة هرم مصر (@HaramMissr) June 18, 2019

يشار إلى أن موضة "حذاء الماعز" أثار موجة من السخرية والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام".