سعره يصل لـ 524 دولارا... حذاء "رجل الماعز" أحدث صيحات الموضة (بالصور)

نشر الموقع الإلكتروني "هن"، مساء اليوم، الثلاثاء، أسعار حذاء فرو الماعز، من بينها حذاء الفرو البني، وسعره 125 دولارا، أي ما يعادل 2095 جنيه مصري.
سعره يصل لـ 8700 جنيه.. حذاء "رجل الماعز" أحدث صيحات الموضة 👇— أخبارك.نت (@akhbarak) June 18, 2019
◘ ممكن تلبسي واحد منهم؟
للتفاصيل| هن| https://t.co/FzlLrsruiT pic.twitter.com/WELCUkxTuq
وأورد الموقع الإلكتروني صورة أخرى لبوت لونه أسود مصنوع من الجلد، بسعر 400 دولارا، ما يعادل 6704 جنيه مصري، وبوت مصنوع من فرو الجلد البنى بسعر 524 دولارا، بما يعادل 8782 جنيه مصري.
ونشر الموقع صورة أخرى لحذاء مصنوع من الفرو الأسود والأبيض، بسعر 395 دولارا، أي ما يعادل 6620 جنيه مصري.
بعد انتشارها على مواقع التواصل الإجتماعى..تعرف على أسعار حذاء رجل الماعز https://t.co/MHSejV8oYi pic.twitter.com/Pm3RXs3CzI— جريدة هرم مصر (@HaramMissr) June 18, 2019
يشار إلى أن موضة "حذاء الماعز" أثار موجة من السخرية والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام".
سعره يصل لـ 8700 جنيه.. حذاء "رجل الماعز" أحدث صيحات الموضة— بوابة الوطن (@ElwatanNews) June 18, 2019
للتفاصيل| https://t.co/z0WpEENGlc pic.twitter.com/dTEJW7ZVga
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