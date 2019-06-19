دانة وراشد... موظفون افتراضيون في المؤسسات الخليجية سبيل سعادة المواطنين

انتشرت في الآونة الأخيرة خدمة الموظف الافتراضي في الخليج العربي، التي تعمل على أساس الذكاء الاصطناعي بتحليل المعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة عن الأسئلة عن طريق الدردشة الفورية وتستخدمها العديد من المؤسسات الحكومية وغيرها.

فمثلا تعمل خدمة الشيخ زايد للإسكان على مدار الساعة باستخدام "Chatbot" وهي عبارة عن مساعدات رقمية تفاعلية مثل منصات سيري وكورتانا ومساعد غوغل، لكنها تتفاعل نصيا وفي بعض الأحيان صوتيا، وتقوم بالرد بشكل دقيق على أسئلة واستفسارات المتعاملين.

How do #chatbots work? An overview of the architecture of a chatbot https://t.co/oz0JCT3xsp pic.twitter.com/jJziwlxwns — Prof D (Alexander Decker) (@SaschaDecker) June 15, 2019

وطور صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي خدمة الموظف الافتراضي "راشد"، الذي يقوم بتوعية المواطنين والتفاعل معهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به وتعريفهم بنظم التقاعد وخدمات الصندوق بالإضافة للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم.

ويبث الصندوق سلسلة حلقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "راشد حول العالم"، حيث يطرح أهم المعلومات المتعلقة بأنظمة التقاعد بهدف توعية المواطنين بها، كما تلقي الضوء على أنظمة التقاعد في مختلف دول العالم، ومدة كل حلقة دقيقة واحدة، يمكن متابعتها عبر إضافة حسابات "راشد" على كل من مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام rashed.fund@، وعلى تويتر @rashedfund.

كميات كبيرة من الطعام يتم هدرها ، بالرغم من توفر مشاريع تساهم في تقليل الهدر ومشروع حفظ النعمة من الهلال الأحمر الإماراتي أحد هذه المشاريع والذي يقوم بتوصيل الطعام الفائض عن الحاجة للفئات المحتاجة بطرق آمنه،وطوال السنة مب بس في شهر رمضان. ⁧#عام_التسامح⁩ ⁦@emiratesrc pic.twitter.com/EcbM8gNDz5 — Rashed.Fund (راشد_يعرف#) (@rashedfund) May 31, 2019

وأطلقت دبي خدمة "رماس" تابعة لهيئة كهرباء ومياه للرد السريع على استفسارات المتعاملين وتأمين سعادتهم وتعمل الخدمة على منصتي "آي.أو.إس" و"أندرويد"، وحساب الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى توفرها على أجهزة "أليكسا" الذكية من أمازون.

DEWA launched #Rammas in Q1 2017, becoming the first government organisation to launch a chatbot that communicates with customers and responds to their inquiries in both Arabic and English. pic.twitter.com/vNWNPHkW16 — DEWA | Official Page (@DEWAOfficial) June 17, 2019

وذلك ضمن خطة دبي لتكون المكان المفضل للعيش والعمل، فضلا عن تحقيق رؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي.

ثم أعلن بنك البحرين الإسلامي عن تعيينه أول موظفة افتراضية "دانة" لتبسيط الأمور المالية، عن طريق توفير طرق وأفكار ناجحة وفعّالة تضمن توفير أفضل الخدمات والمنتجات للزبائن بكل سهولة وبدون أية مصاعب.

وتقدم "دانة" معلومات عن منتجات وخدمات البنك، بالإضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات عن الصيرفة وأهم المواضيع في التكنولوجيا وذلك عن طريق الإنترنت، مما من شأنه أن يساعد البنوك في جمع المعلومات وكيفية التفاعل مع الزبائن.