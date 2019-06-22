أول نادي سيارات للسيدات في السعودية (بالفيديو الصور)

في أعقاب سماح السعودية بقيادة المرأة للسيارة، تم تدشين أول نادي سيارات للسيدات في المملكة.

ونشرت صحيفة "الاتحاد"، صباح اليوم، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، تفيد بتدشين أول نادي سيارات للسيدات في المملكة العربية السعودية، بدعوى تشكيله علاقة فارقة في المملكة.

يشكل علامة فارقة في #قيادة_المرأة_للسيارة في #السعودية.. تعرفوا على أول نادي سيارات للسيدات في المملكة#شغف_بالمعرفة



لمزيد من الفيديوهات اضغط على الرابط: https://t.co/N7NRznfmai pic.twitter.com/06dJB7swW8 — محتوى (@Mohtawaae) June 22, 2019

ونشرت الصحيفة شريط فيديو يفيد بأن نادي "فولكس فاجن كلوب" هو الأول من نوعه في المملكة، كأول نادي سيارات للسيدات، وهي خطوة جاءت تعقيبا على سماح السعودية بقيادة المرأة للسيارة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية أنه احتفالاً بمرور عام على إصدار الأمر الملكي بمنح النساء الحق في قيادة السيارة، تم تدشين هذا النادي.

تأسيس اول نادي للسيارات مخصص للسيدات في المملكة وهو نادي سيارات فولكس واجن النسائي ، ويهدف النادي استضافة الفعاليات التي تجمع المزيد من السعوديات لتبادل التجارب والخبرات في القيادة وزيادة الوعي والسلامة على الطرقات. @VWSaudi @SamacoKsa @VWMiddleEast pic.twitter.com/Pj97EhuBjv — فهد باسلم (@fahadbaselim) June 18, 2019

أمل فرحات، إحدى مؤسسات النادي السيدة، أول كابتن في المملكة العربية السعودية، تدير عملها الخاص الذي تعتمد من خلاله على نفسها وترعى طفلين يقيمان معها في مدينة جدة.

وتقول أمل:

أتيحت لنا الفرصة لقيادة السيارة قبل سنة من الآن، فكانت السنة الماضية استثنائية لآلاف النساء في جميع أنحاء المملكة، تأسس نادي سيارات فولكس واجن النسائي ليوحدنا بطريقة لم نكن نتخيلها من قبل، والآن وبعد أن بات بإمكاننا الجلوس خلف عجلة القيادة، أصبحنا نشعر بقوة أكبر وتعززَ شعورنا بالاستقلالية والسيطرة على حياتنا.