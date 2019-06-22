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18:31 22 يونيو/ حزيران 2019
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    صحيفة: سبب صادم وراء وفاة مايكل جاكسون

    © Sputnik . Anton Belitskiy
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    كشفت صحيفة بريطانية النقاب عن سبب صادم وراء وفاة نجم البوب الأمريكي، مايكل جاكسون.

    وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء أمس الجمعة، أن رجال الشرطة الذين حققوا في وفاة نجم البوب الأمريكي، مايكل جاكسون، اكتشفوا أن جسمه كان يحتوي على جرعات كبيرة من عقار يكفي لقتل حيوان وحيد القرن.

    باريس جاكسون
    © REUTERS / LUCAS JACKSON
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    وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هذه الدعاوى جاءت من ضباط الشرطة الذين تم استدعاؤهم لقصر مايكل في لوس أنجلوس، حيث توفي هناك، بهدف صنع فيلم وثائقي عن وفاته، وكشفوا أنهم ُصدموا من الجرعات الكبيرة من العقار الموجودة بجسمه، وهو "بروبوفول"، عقار مسكن للآلام قوي للغاية.

    ونقلت الصحيفة على لسان، ستيف شيفر، أستاذ التخدير في جامعة ستانفورد، أن الدكتور كونراد موراي، الطبيب الخاص بنجم البوب الأمريكي، أعطاه جرعات مميتة من الدواء، وبأنه كان يضيف عقار "البروبوفول" لمحاليل الملح"، حتى لا يكشف أي شخص ذلك.

    وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مايكل جاكسون كان مخدرا بشكل كامل وطريح الفراش، ولم يستطيع التنفس من تلقاء نفسه أثناء رعاية دكتور موراي له.

    وأشارت الصحيفة في تقريرها المصور أن جاكسون توفي، في الخامس والعشرين من شهر يونيو/حزيران 2009، بسبب التسمم الحاد بعقاري، "البروبوفول" والبنزوديازيبين"، في منزله في هولمبي هيلز، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

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    نجوم البوب, أمريكا, أمريكا, مايكل جاكسون, أمريكا
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