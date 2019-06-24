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13:10 24 يونيو/ حزيران 2019
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    بيل غيتس

    بيل غيتس يكشف الخطأ الأكبر الذي ارتكبه كمدير

    © Sputnik . Grigoriy Sisoev
    مجتمع
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    أعلن مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، أن الخطأ الأكبر في مسيرته المهنية هو أنه سمح لغوغل بالحصول وتطوير نظام أندرويد، فهذا نظام التشغيل يتنافس في السوق فقط مع نظام التشغيل iOS التابع لآبل والمثبت على منتجاتها.

    أندرويد
    CC0
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    وبرأي غيتس أنه لو استحوذت مايكروسوفت على نظام تشغيل مشابه لأندرويد لأصبحت "الفائزة" الآن، وقال: "لذلك أعد أن غلطتي الكبرى هي أن ميكروسوفت لم تصبح، لسبب ما، ما هو عليه أندرويد الآن"، بحسب "فوكس بيزنس".

    فكان يمكن لمايكروسوفت أن تكون هي المنافس الوحيد لآبل في أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، وأضاف غيتس، وهذا يعني حصة لا يستهان بها من سوق التطبيقات التي تشكل أرباحا بقيمة 400 مليار دولار كان يمكن أن تكون من نصيب مايكروسوفت.

    ما جعل مايكروسوفت الرائدة على مستوى العالم هو الاهتمام بسوق الحاسوب، ولكنها أخفقت في تقدير أهمية أنظمة الهواتف الخلوية الذي أضحى محركا كبيرا في سوق التقنية، وأشار غيتس، لكن لا تزال منتجاتنا الأخرى مثل ويندوز وأوفيس قوية للغاية، لذلك نحن شركة رائدة.

     وتم تطوير نظام التشغيل أندرويد بواسطة شركة التي تحمل الاسم نفسه، والتي حصلت عليها غوغل في عام 2005 مقابل 50 مليون دولار. في عام 2007، تم الإعلان عن إنشاء نظام التشغيل، وتم تقديم الإصدار الأول منه في سبتمبر/أيلول عام 2008. وفقًا لشركة IDC الاستشارية، شكلت الأجهزة المزودة بهذا النظام في الربع الأول من عام 2017 نسبة 85٪ من سوق الهواتف الذكية العالمي.

    وغوغل هي شركة أمريكية عامة تستثمر في تقنيات البحث والإعلان على الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير الخدمات عبر الإنترنت ومنتجات التكنولوجيا الفائقة. تم تسجيل الشركة، التي أسسها لاري بايج وسيرجي برين، لأول مرة كشركة خاصة في سبتمبر/أيلول 1998، ومقرها الرئيسي في ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا.

    وتأسست مايكروسوفت عام 1975 من قبل رواد الأعمال بيل غيتس وبول ألين، وهي واحدة من أكبر شركات البرمجيات للأجهزة المختلفة، من أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى الهواتف المحمولة. يقع المقر الرئيسي لشركة مايكروسوفت في مدينة ريدموند الأمريكية.

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    الكلمات الدلالية:
    تطبيقات, أندرويد, مايكروسوفت, وكالة سبوتنيك, آبل, غوغل, بيل غيتس, أمريكا
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