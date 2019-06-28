6 قواعد ذهبية... هل ترغب في الحصول على تأشيرة إلى أمريكا

اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل رسمي، من أجل الحصول على تأشيرات في قطاعات السياحة والعمل والدراسة، إلزام المتقدمين ببيانات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار آخر خمس سنوات.

البيانات تشمل منصات محددة، كفيسبوك تويتر وغوغل وفليكر وإنستغرام ولينكد إن ويتويب.

حتى الآن، لم يُطلب تقديم بيانات منصات الوسائط الاجتماعية إلا من مجموعة معينة من طالبي التأشيرة.

هذا وكان موقع "gadgetsnow" الهندي قد نشر 6 أمور محظور نشرها على مواقع التواصل في حال أردت الحصول على التأشيرة وهي:

1-تجنب نشر المنشورات السياسية: يتضمن ذلك كتابة المنشورات، ومشاركة منشورات أو تغريدات أخرى، والصور الساخرة لشخصيات سياسية، وأي شيء مناهض لأمريكا.

2- مواد العنف: أي منشور يروج لأي نوع من العنف أو الكراهية ضد مجموعة من الأشخاص.

3- المواد الفاضحة والثائرة: عدم نشر مثل هذه المواد التي قد تعتبرها السلطات الأمريكية بأنها تعبر عن شخصيتك الحقيقية.

4- الوضع في أمريكا: ينصح الخبراء أن تظل هادئا بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، حيث إن السلطات الأمريكية لا ترغب كثيرا في استقرار الطلاب بعد إنهاء دراستهم.

5- الحفلات الصاخبة: صور المشروبات الكحولية والمخدرات والتدخين قد تؤثر في فرصك للالتحاق بالجامعة التي تريدها.

6- حذف المنشورات أو إلغاء الحساب: حذف المنشورات أو جعل كل حساباتك خاصة لن يحسن صورتك، بل سيجعلك شخصا مثيرا للريبة.