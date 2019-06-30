بالفيديو... أهداف بيرو وأوروغواي (5 – 4) بركلات الترجيح

تغلب منتخب بيرو على منتخب أوروغواي، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، فى ختام منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا فى البرازيل.

وجاء فوز بيرو بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأقيمت المباراة على ملعب "أرينا بيرنامبوكو" وكان منتخب أوروغواى تأهل لدور الثمانية من النسخة 46 لكوبا أمريكا بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين أمام الإكوادور وتشيلي، وتعادل وحيد مع اليابان.

وكان منتخب بيرو قد وصل إلى دور ربع النهائى بعدما احتل المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فقط، حيث فاز على بوليفيا بنتيجة 3/1، وتعادل سلبيا مع فنزويلا قبل أن يسقط بخمسة أهداف دون مقابل ضد البرازيل.