وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف

توفي الفنان المصري عزت أبو عوف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات قضى بها نحو شهر ونصف.

وتناقلت وسائل الإعلام المصرية والعربية نبأ وفاة الفنان عزت أبو عوف، وأكد أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية نبأ وفاة أبو عوف، فيما لم يتحدد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وكان أبو عوف يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من مشاكل صحية فى الكبد والقلب، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.

يذكر أن الفنانة مها أبو عوف، كانت قد صرحت في وقت سابق بأن حالة شقيقها عزت أبو عوف (70 عاما) حرجة جدا، وأنه يرقد داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بحسب تقارير محلية.

يشار إلى أن آخر ظهور فني لعزت أبو عوف، كان بصحبة المطرب المصري، عمرو دياب، في إعلان تابع لشبكة المحمول "فودافون".

وعزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس/آب عام 1948، وكانت بدايته الفنية من خلال فرقة "الفور إم" الغنائية، التي أسسها مع أشقائه، ثم امتهن التمثيل في عام 1992، ويعتبر أول من اكتشف المطرب المصري محمد فؤاد وقدمه لفرقته "الفور إم"، وله رصيد حافل في السينما والدراما التلفزيونية، وشارك معظم فناني مصر أعمالهم، منهم عادل إمام في فيلم "طيور الظلام" وعمرو دياب في فيلم "آيس كريم في جليم" وأحمد زكي في "أرض الخوف".

كما تولى عزت أبو عوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2006، واستمر بنجاح لمدة 7 سنوات، وتم لأول مرة خلال فترة رئاسته للمهرجان استضافة الممثلة الفرنسية، جوليت بينوش، والنجم الأمريكي، ريتشارد جير، وذلك في الدورة الـ 34 للمهرجان.