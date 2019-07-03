لأول مرة "سوبر جونيور" في السعودية

ستقدم الفرقة الموسيقية الكورية الجنوبية "سوبر جونيور" حفلا في المملكة العربية السعودية في أول عرض لفرقة غنائية ومغنّ من كوريا الجنوبية هناك.

ذكرت وكالة "Label SJ " الترفيهية المسؤولة عن فرقة "سوبر جونيور"، اليوم الأربعاء، أن الفرقة من المقرر أن تقدم حفلا في الساعة 7:00 بعد ظهر يوم 12 يوليو الجاري(بالتوقيت السعودي) في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة السعودية وذلك في إطار جولتها العالمية "سوبر شو 7 إس".

وأوضحت الوكالة أن الفرقة ستقدم حفلا منفردا لها لأول مغني كوري جنوبي بعد المغنية الأمريكية ماريا كاري ومغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي.

وفي اليوم التالي، ستقدم الفرقتان الفرعيتان "سوبر جونيور D&E" و"سوبر جونيور K.R.Y"، حفلا خاصا في موسم جدة، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

ويعتبر موسم جدة الذي انطلق، في يوم 8 يونيو/حزيران ويستمر حتى يوم 18 يوليو/تموز الجاري، من المواسم الترفيهية في السعودية، وتشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين العرب وغيرهم.

وقالت الشركة إن التبادل بين كوريا الجنوبية والسعودية يصبح أكثر أهمية في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لكوريا الجنوبية مؤخرا، متطلعة إلى أن تلعب حفلة الفرقة المقررة في جدة، دور الجسر للتبادل الثقافي بين البلدين.