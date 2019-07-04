شاهد... مقطع فيديو للفنان أبو عوف يثير جدلا واسعا في الكويت

أثار مقطع فيديو جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مفجرا موجة من التعليقات والانتقادات بين متابعي الإعلامية الكويتية مي العيدان التي قامت بنشر الفيديو.

وأقدمت الإعلامية الكويتية مي العيدان بنشر مقطع فيديو يعود لثمانينيات القرن المنصرم، للفنان الراحل عزت أبو عوف وشقيقاته، اللاتي كن يشكلن معه فرقة "فور إم".

وعلقت العيدان على المقطع الذي نشرته لـ "أبو عوف" وشقيقاته أثناء إحيائهم حفل زفاف قصي صدام حسين، بتعليق عبر حسابها على موقع "تويتر": "تصوير نادر للمرحوم عزت أبو عوف وفرقة "الفور أم" بزفاف قصي صدام حسين".

وانهالت التعليقات المنددة منها "شكو بيها الرجل حكم العراق اكثر 35 سنه كل المطربين كانو يغنون والكويتيين بعد".

شكو بيها الرجل حكم العراق اكثر ٣٥سنه كل المطربين كانو يغنون والكويتيين بعد — Nawal Iskander (@ranaatar) July 4, 2019

وجاء تعليق آخر: "وليه مانشرتي هالمقطع في حياته؟ ولا ما تقدرين إلا على الأموات ؟".

وليه مانشرتي هالمقطع في حياته؟ ولا ما تقدرين إلا على الأموات ؟ — Badriyah Alobaid (@AlobaidBadryyah) July 4, 2019

وكان عزت أبو عوف، توفي صباح اليوم، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة التي مكث بها نحو شهر ونصف.