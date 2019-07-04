شاهد... مقطع فيديو للفنان أبو عوف يثير جدلا واسعا في الكويت

وأقدمت الإعلامية الكويتية مي العيدان بنشر مقطع فيديو يعود لثمانينيات القرن المنصرم، للفنان الراحل عزت أبو عوف وشقيقاته، اللاتي كن يشكلن معه فرقة "فور إم".
تصوير نادر للمرحوم عزت ابو عوف وفرقة الفور ام ب زفاف قصي صدام حسين— مي العيدان (@mayal3eidan) July 3, 2019
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وعلقت العيدان على المقطع الذي نشرته لـ "أبو عوف" وشقيقاته أثناء إحيائهم حفل زفاف قصي صدام حسين، بتعليق عبر حسابها على موقع "تويتر": "تصوير نادر للمرحوم عزت أبو عوف وفرقة "الفور أم" بزفاف قصي صدام حسين".
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تصوير نادر للمرحوم عزت ابو عوف وفرقة الفور ام ب زفاف قصي صدام حسين 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #راشد_الماجد #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عقيل_الرئيسي #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #هنادي_الكندري
وانهالت التعليقات المنددة منها "شكو بيها الرجل حكم العراق اكثر 35 سنه كل المطربين كانو يغنون والكويتيين بعد".
شكو بيها الرجل حكم العراق اكثر ٣٥سنه كل المطربين كانو يغنون والكويتيين بعد— Nawal Iskander (@ranaatar) July 4, 2019
وجاء تعليق آخر: "وليه مانشرتي هالمقطع في حياته؟ ولا ما تقدرين إلا على الأموات ؟".
وليه مانشرتي هالمقطع في حياته؟ ولا ما تقدرين إلا على الأموات ؟— Badriyah Alobaid (@AlobaidBadryyah) July 4, 2019
وكان عزت أبو عوف، توفي صباح اليوم، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة التي مكث بها نحو شهر ونصف.
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