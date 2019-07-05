مراهق ألماني يحاول سرقة متجر عن طريق قنبلة مزيفة

تمكنت الشرطة الألمانية من إلقاء القبض على شخص حاول سرقة متجر وهدد العاملين فيه من أجل إعطائه النقود، إلا أن القنبلة التي هدد بتفجيرها كانت مزيفة.

وبحسب موقع "دي دبليو"، حاول شاب ألماني سرقة متجر حيث اقتحمه وهدد العمال فيه بأنه سيفجر قنبلة إذا لم يحصل عل ما يريده.

واعتبر الموقع أن المراهق (17 عاما) تأثر كثيرا ببعض مشاهد السرقة، التي تعرض في بعض الأفلام السينمائية.

ونقل الموقع عن وسائل إعلام إلكترونية أن المراهق، ادعى أنه يحمل قنبلة في حقيبة ظهره وطلب من الموظفات في المتجر تسليمه النقود. وبعد ذلك حصل المراهق على مبلغ متوسط من المال، ولاذ بالفرار.

وأوضح أن الشرطة، أطلقت عملية بحث موسعة من أجل إلقاء القبض على الفاعل، وهو ما تمكنت منه بعد ساعات من البحث. وأردف التقرير أن الشرطة اكتشفت أثناء اعتقالها للمراهق أنه كان يحمل فقط قنبلة مزيفة.

وأفاد مصدر أن الشرطة، اكتشفت أيضاً بعض الأوراق النقدية لدى المراهق غير معروفة المصدر، حيث تحقق الشرطة الآن إن كان نفس الشخص قد تورط سابقاً في عمليات سطو مشابهة.