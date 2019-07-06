تعرف على أفضل دولة لحياة المغتربين ومدينة عربية في قائمة أفضل الرواتب عالميا

تربعت سويسرا على لائحة أفضل البلدان بالنسبة للمغتربين، لتأخذ مكان سنغافورة للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بحسب التقرير المغتربين العالمي.

التقرير الصادر عن بنك "HSBC" وضع سويسرا في مقدمة البلدان المفضلة لعيش المغتربين.

واحتلت سويسرا المرتبة الأولى بفضل عدد من الميزات، كالتقدم الوظيفي السريع والأجور الجيدة والمناظر الطبيعية الخلابة.

الاستطلاع شمل بيانات حوالي 180 ألف مغترب، توزعوا على 163 مكانا مختلفا في العالم، لتحتل سويسرا المرتبة الأولى من حيث جودة الحياة، ووصف حوالي 70 في المئة من المغتربين المقيمين بأن البيئة الطبيعية أفضل من بيئات دولهم.

ويصل متوسط الأجور التي يحصل عليها الموظفون في سويسرا إلى حوالي 111587 دولار سنويا وهو أعلى من المتوسط العالمي والبالغ حوالي 75966 دولار، إلا أن سويسرا تأتي خلف كل من شنغهاي ودبي بمتوسط الأجور.

حيث يتراوح متوسط الرواتب في شنغهاي ودبي مابين 140 ألفا الى 150 ألف دولار سنويا.

واعتمد الاستطلاع على 3 معايير، وهي المعيشة، فرص العمل والحياة الأسرية.