بالفيديو... موظف تركي يعتدي على مسافر بريطاني في مطار اسطنبول

اعتدى موظف الحجوزات في الخطوط التركية بمطار اسطنبول على مسافر بريطاني، الذي قام بدوره بتصوير هذه المخالفة.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن هذه التعدي يأتي ضمن مئآت المضايقات والتعاملات السيئة ضد المسافرين من مختلف الجنسيات.

وفشلت محاولات سيدة مسنة في الحصول على تذكرة بديلة لتذكرتها التي فقدتها في مطار اسطنبول، ورفض الموظفون مساعدتها أو إعادة طباعتها، فاستنجدت بأحد المسافرين من مسلمي بريطانيا في المطار لحل المشكلة.

وذهب المسلم البريطاني لطرح الأمر على موظفي الطيران التركي فقابله الموظف بالرفض، ثم حاول الموظف طرد المسافر خارج الصالات، ثم بدأ يسب يشتم المواطن البريطاني.