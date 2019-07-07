بالصورة... جماجم غامضة تثير الجدل في السعودية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد كبير من جماجم الحيوانات أثارت حولها جدلا.

ونقلت صحيفة "سبق" أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية كشفت عن الصورة المتداولة لمجموعة كبيرة من جماجم ظباء الريم والمها.

ورجحت الهيئة التكهنات القائلة بأن هذه الجماجم تعود لنفوق بسبب أمراض غامضة، بينما بعضهم ظن أنه صيد جائر للريم والمها بالمحميات.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية، إبراهيم شراحي، أن هذه الجماجم لظباء الريم والادمي والمها العربي وهي نتاج عشرات السنين لغرض الإحصاءات، "إحصاءات النفوق داخل إحدى المحميات" لحصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل المحمية.