شاهد... امرأة تبث مقطع فيديو يثير جدلا واسعا في المجتمع السعودي

أثار مقطع فيديو بثته امرأة سعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب والجدل في المجتمع السعودي.

ويظهر مقطع الفيديو المصور داخل منزل، امرأة سعودية وهي تضرب ابنتها بطريقة عنيفة وتتلفظ بألفاظ نابية.

الأمر الذي تطلب تدخل السلطات السعودية للقبض على المرأة، حيث غرد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، قائلا "نرجو من لديه معلومات عن حالة عنف، التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919".

نرجو من لديه معلومات عن حالة عنف؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919.@mlsd_1919 — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) July 8, 2019

وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من منتقدي تصرف الأم هشتاغ #نطالب بالقبض على ام جوجر، بسبب تصرفها تجاه ابنتها، بينما دافع آخرون عن الأم وأن من حقها تربي ابنتها بالطريقة المناسبة.

الفيديو، الذي أثار جدلا في السعودية

Be a good mother to your children that you know that they are going through adolescence and mistakes in the lives of your children is very natural. The way you treat them is to identify him safely. Or destroy him #human rights#نطالب_بالقبض_على_ام_جوجو pic.twitter.com/16V4J6mMeC — ٰ (@NNI1_) July 8, 2019

يشار إلى أن امرأة نشرت عبر حساب ابنتها "جوجو" على "سناب جات" مقطع فيديو امرأة منفعلة تسب ابنتها واصفة إياها بـ"المفلوتة" مطالبة صديقات ابنتها بالابتعاد عنها.