بعد 118 سنة... امرأة بوليفية تحصل على بيت شخصي (صور)

حصلت سيدة بوليفية على أول منزل شخصي لها في حياتها بمناسبة بلوغها 118 عاما كهدية من السلطات البوليفية .

والمنزل عبارة عن شقة بمساحة 15 مترا مربعا، وبتكلفة تصل إلى 15500 دولار في إطار برنامج الحكومة لمساعدة على الإسكان موجه لأصحاب الدخل الضعيف.

كما حصلت السيدة على آلة "تشارانغو" الوترية المعروفة في جبال الأنديس من الرئيس البوليفي إيفو موراليس رغم أن السيدة لم تعد قادرة على العزف على الآلة إلى أنها تستمتع بسماعها.

Muy felices y emocionados por haber compartido en Sacaba, #Cochabamba, con doña Julia Flores, que a sus 118 años es la persona más longeva de #Bolivia y posiblemente del mundo. Hay que valorar y respetar la sabiduría de nuestros abuelitos. pic.twitter.com/jl9vgKnmMq — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 7, 2019

ونشر الرئيس البوليفي موراليس مراسيم الاحتفال من السيدة خوليا على حسابه في "تويتر".

هذا وكانت السيدة خوليا التي تتمتع بكامل قواها العقلية وبصحة جيدة تقيم عند أقارب لها في بيت مصنوع من التربة مع حديقة صغيرة تربي فيها الدجاج والقطط والكلاب.