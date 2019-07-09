الكشف عن تفاصيل الاعتداء على امرأة في موقف للسيارات في دبي

أدين مواطن في الإمارات العربية المتحدة بتهمة الاعتداء على امرأة بعد شجار معها في مرآب للسيارات تابع لأحد المراكز التجارية في دبي.

وذكرت صحيفة " الخليج تايمز" الإماراتية أن الاعتداء على المرأة تسبب بإصابات عديدة في يدها.

وفي تفاصيل الحادث، ركنت المرأة سيارتها بشكل خاطئ في موقف السيارات وأرادت بعد ذلك ركنها بشكل صحيح لكنها فشلت، ما أثار غضب الرجل الذي ركن السيارة بالقرب منها.

وأشارت المرأة إلى أنها رفعت دعوى بحق الرجل، بأنها نزلت من سيارتها وسألته عن سبب إهانته لها، مشيرة الى أنه نزل هو أيضا من سيارته دفعها وأوقعها أرضا، ثم مزق لها ثيابها وتسبب لها بإصابة في يدها.

ومن جهة أخرى، فقد أكد عناصر الشرطة أن كاميرات المراقبة قد وثقت تعرض المرأة للضرب من قبل الرجل.