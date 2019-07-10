"هواوي" الجديد يتربع على عرش أفضل الهواتف لعام 2019

وسط منافسة عالمية شرسة تم فيها عرض جميع الهواتف الذكية الرائدة والمتاحة في السوق والتي تم إنتاجها في عام 2019، تمكن هاتف "هواوي ميت 30 برو" من الفوز بالجائزة، كأفضل هاتف ذكي للعام 2019.

حيث صوت أكثر من 100 صحفي متخصص بوسائل إعلام أوروبية، لهاتف "هواوي" الجديد كأفضل هاتف ذكي تم إطلاقه هذا العام.

واستطاع الهاتف الجديد تخطي عقبة عدد من الهواتف وفي مقدمتها هواتف "غالاكسي".

."firstpost" ويعتبر فوز الهاتف بهذه الجائزة ليست المرة الأولى، حيث فاز جهاز "هواوي ميت 20 برو" بذات الجائزة في العام الماضي، بحسب مانقل موقع

.يذكر بأن الشركة الصينية المنتجة لهواتف "هواوي" تعاني من عقوبات أمريكية عليها، في الوقت الذي أصبحت به الشركة في مقدمات الشركات التي تعمل على الجيل الخامس من الانترنت