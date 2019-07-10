بعيدا عن الحميات الغذائية طريقة فعالة للقضاء على الوزن الزائد

يعتقد العلماء بأن أفضل طريقة لفقدان الوزن يتم من خلال تقوية العضلات، حيث تلعب العضلات دورا في حرق الدهون.

ينصح علماء من جامعة جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، الأشخاص الذين يعانون من السمنة على عدم الاهتمام بفقدان الدهون، وإنما التركيز على تقوية كتلة العضلات.

الأمر الذي سينعكس بشكل أفضل في التقليل من خطر الإصابة بأمراض السكري والقلب والأوعية الدموية، مع التركيز على الجهد البدني المبذول، في الوقت الذي يؤثر به التوتر والغذاء غير الصحي على حساسية الجسم للأنسولين.

ووفقا للخبراء، فإن الحالة العضلية تلعب دورا كبيرا في عملية تقليل الدهون في الجسم، ولهذا لا يوجد حاجة لاتباع برامج غذائية صارمة، بحسب ما نشر موقع Medicalxpress.

واختتم العلماء بأن المواظبة على التدريب المنتظم تساهم بنسبة كبيرة في إنقاص الوزن، حيث يمكن تخفيف الوزن من مئة كيلوغرام الى خمسين كيلوغرام.