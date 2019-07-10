تعرف على قائمة المشاهير الأعلى أجرا في العالم

ترأست المغنية الأمريكية، تيلور سويفت، القائمة لتتخطى بفارق ضئيل اثنين من عائلة كارداشيان، هما نجمة تلفزيون الواقع التي أصبحت فيما بعد رائدة صناعة مستحضرات التجميل كايلي جينر، ومغني الراب كاني وست، زوج كيم كارداشيان.
وضمت قائمة "فوربس 100" السنوية للمشاهير الأعلى أجرا أيضا نجوم الكرة ليونيل ميسي، الذي جاء في المرتبة الرابعة. وكريستيانو رونالدو، في المرتبة السادسة. والبرازيلي نيمار في المرتبة السابعة.
Meet the world's highest-paid entertainers on the #Celeb100 2019: https://t.co/BK7jXh54C9 pic.twitter.com/XuvdMyH2uX— Forbes (@Forbes) July 10, 2019
في حين حل المغني وكاتب الأغاني البريطاني، إد شيران، في المرتبة الخامسة، وفريق السوفت روك الذي شكل في السبعينيات "ذي إيجلز"، جاء في المرتبة الثامنة.
وذكرت المجلة أن تيلور سويفت حققت ما يقدر بنحو 185 مليون دولار لتحل في المرتبة الأولى.
في حين حققت كايلي، وهي أخت غير شقيقة لكيم وكلوي وكورتني كارداشيان، 170 مليون دولار بفضل شركتها المتخصصة في طلاء الشفاه ومستحضرات التجميل التي تعمل عبر الإنترنت وحققت رواجا كبيرا.
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