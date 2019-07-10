شاب يختار أغرب مكان لطلب الزواج من صديقته (صورة)

متبعا طريقة استثنائية، قام شاب بريطاني يدعى كريستيان ريتشاردز بطلب الزواج من صديقته.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، اقترح ريتشاردز الزواج من بيكس مورلي وهم على ارتفاع 915 مترا، فوق أعلى صخرة مثبتة بين منحدرين صخريين في منطقة نرويجية تدعى "كجيراكبولتن".

وقال ريتشاردز "أغلب الشباب يتخوفون من جواب (لا)، لكنني في الحقيقة كنت متخوفا من شيء آخر".

'She said yes… I think she just wanted to get off the boulder': Man proposed to girlfriend on rock wedged 3,000ft up between two cliffs

via https://t.co/BR8uKYmiL9 https://t.co/0YoUx4zv0y — GEOFF S.K,RETIRED ROCK MUSICIAN&SOLO ENTERTAINER. (@Geoffkernow) July 9, 2019

وأضاف "كنت متخوفا من أن أسقط الخاتم، وبهذا لن نكون قادرين على استرجاعه"، مضيفا "لحسن حظي تلقيت الجواب الإيجابي بشكل سريع، وعدنا إلى المنطقة الآمنة".

من جهتها، قالت مورلي "كنت مع ريتشاردز في رحلة إلى النرويج ولم تكن لدي أدنى فكرة عما كان يخطط له".

وأتمت "منطقة كجيراكبولتن مشهورة بتوافد السياح عليها، لم أكن أتوقع أنه سيختار هذا المكان لطلب الزواج مني".