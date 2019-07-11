فتاة كادت تفقد يدها بسبب الوشم بالحناء

كادت مسافرة من أستراليا أن تفقد يدها بسبب وشم الحناء، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

ووفقا للصحيفة، كانت بروك كرينافورد البالغة من العمر 26 عاما في مصر، وقررت في قرية أسوان صنع وشم بالحناء عند أحد السكان المحليين. ولكن بعد بضع ساعات، أدركت السائحة أن أصابعها تفقد الإحساس. وبعد يوم انتفخت يدها بشدة وظهر عليها بثور وقروح.

وتم التشخيص في المستشفى على أنها مصابة بالتهاب جرثومي وحروق كيميائية. واستغرق الشفاء الكامل أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في بعض البلدان لا يتم مراقبة إنتاج الحناء، لذلك تؤدي إلى حروق بالغة وإصابات خطيرة في الجلد.