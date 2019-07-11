محكمة سويسرية تمنع الديك من الصياح ليلا

حاكمت محكمة في زيوريخ في سويسرا ديكا يصيح بصوت عال للغاية في الليل، حسبما أفادت صحيفة Neue Zurcher Zeitung.

في وقت سابق، رفع المواطنون دعوى قضائية ضد أحد الجيران الذي حول المرآب إلى حظيرة دجاج. اشتكى سكان المنطقة من أنهم في الليل يستيقظون بسبب الصياح العالي للديك.

كدليل، سجل المدعون عدد المرات التي يصيح فيها الديك في الليلة وكيف يفعل ذلك بصوت عال، وفقا للصحيفة.

اتضح أن الديك يصيح من 14 إلى 44 مرة في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، اشتكى الجيران من رائحة السماد وطالبوا بهدم قن الدجاج.

ونتيجة لذلك، أمرت المحكمة صاحب الديك بتوفير الهدوء من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 8 صباحًا. خلال هذا الوقت، سيتم "سجن" الطيور في القن دون إضاءة. في الوقت نفسه، تمكنت بقية الدجاجات من تجنب العقوبة، لأنهم قرروا عدم هدم الحظيرة.