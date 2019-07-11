بالفيديو: السماء "تمطر" نقودا في الولايات المتحدة الأمريكية

توقف العديد من سائقي السيارات وهرعوا لجمع الأوراق النقدية، لكن الشرطة تعتقد أنه يتعين عليهم إعادة النقود.

اتيحت لسائقي السيارات فرصة جمع الدولارات على إحدى الطرق السريعة في جورجيا (الولايات المتحدة)، وفقا لتقارير راديو WSB Radio.

وقع الحادث بالقرب من مدينة أتلانتا. كانت سيارة مستأجرة تسير على الطريق السريع 285، عندما فتج الباب الجانبي وتناثرت النقود وسقطت على الطريق.

توقف العديد من السائقين على الطريق لإمساك الأوراق النقدية أو التقاطها من الأرض. وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية روبرت بارسون إن أولئك الذين تمكنوا من الحصول على المال سيضطرون إلى إعادته. ولم يتم الإبلاغ كيف سيتم البحث عن "المحظوظين"، الذين غادروا مكان الحادث، مع كميات كبيرة من المال.

ما زال حجم الأموال المتناثرة وعدد الشهود الذين جمعوهم مجهولاً. وفقًا لبارسون، فقد عدد كبير من الأوراق النقدية.