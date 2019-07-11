فرد جديد ينضم لأسرة ميغان ماركل

تستعد أسرة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، لاستضافة فرد جديد في العائلة، بعد طلب من دوقة ساسكس.

ستقوم ماركل بإحضار كلب خاص لابنها آرتشي، لينضم إلى الكلبين الموجودين في العائلة على أن يكون الكلب الجديد خاصا لابنها، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وترغب ماركل بأن يكون الكلب صديق الطفولة لابنها، وبحسب المصادر فإن الكلب سيكون من أحد الملاجئ المخصصة للكلاب.

يذكر بأن ماركل أصبحت، في بداية العام، عضوا فعالا في منظمة "Mayhew" التي تعنى برعاية الحيوان، كما تتشارك دوقة ساسكس بحب الكلاب مع الملكة إليزابيث الثانية.

وظهر المولود الأول لميغان ماركل والأمير البريطاني هاري للعالم لأول مرة، يوم 8 مايو/أيار، حيث بدا برفقة والديه المتألقين أخيرًا وسط أجواء خاصة من البهجة عمت ملايين المعجبين بالعائلة المالكة حول العالم.

وولد آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور، وترتيبه السابع في ولاية العرش، في السادس من شهر مايو/أيار الجاري.