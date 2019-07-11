آرتشي يسرق الأضواء من العائلة المالكة في أول مباراة بولو... بالصور

شهدت المباراة الخيرية في نادي بيلينغبير بولو، حضور أفراد العائلة الحاكمة البريطانية ومن ضمنهم دوق ودوقة ساسكس، بالإضافة لمولودهم الجديد آرتشي، الذي استحوذ على إهتمام المتابعين والمصورين.

المباراة الخيرية التي نظمت لجمع الأموال للجمعيات الخيرية التي تديرها العائلة الحاكمة شهدت حضور آرتشي لأول مباراة بولو.

لتظهر والدته ميغان ماركل وهي تحمله على ذراعيها بطريقة أثارت الكثير من ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث علق حساب حمل اسم "The Duke and Duchess of Sussex" قائلا " صورة رائعة لحظة تقبيل الدوقة لابنها آرتشي، عندما جائت لمؤازرة زوجها في بولو".

Here’s an adorable photo of the Duchess kissing Archie on the head, as she comes to support her husband at Polo. ❤️ pic.twitter.com/YgBDBIuIrr — The Duke and Duchess of Sussex (@PHarry_Meghan) ١٠ يوليو ٢٠١٩

في الوقت الذي علق فيه صاحب الحساب "Chris Ship"قائلا "يوم العائلة في البولو الخيري: الأم، الأب، آرشي".

Family day out at the charity polo: Mum, Dad, Archie 👶

📷 via @PA pic.twitter.com/roI9BtfbWC — Chris Ship (@chrisshipitv) ١٠ يوليو ٢٠١٩

في ماعلق صاحب الحساب "Forever Harry and Meghan" قائلا "ميغان وآرشي يظهران..ممم ماذا ماتش بولو".

Meghan and Archie show up…..ummm what Polo Match?? 💚💚 pic.twitter.com/Mv3fhabQc1 — Forever Harry and Meghan (@21caela) ١٠ يوليو ٢٠١٩

وعلق صاحب الحساب "Emily Andrews"قائلا " آدام صديق هاري يعجب بآرشي وجورج بيده مضرب بولو".