بالفيديو... 7 صديقات يشترين منزلا للعيش معا في سن الشيخوخة

قررت سبع نساء جمعهن العمل الاستعداد لمرحلة الشيخوخة والعيش معا في منزل ضخم تم بناؤه في مقاطعة غوانغتشو الصينية.

وتم إنفاق نحو 4 ملايين يوان لشراء منزل وأرض تعود ملكيته للصديقات السبع، ويتكون المنزل من ثلاثة طوابق ويضم سبع غرف نوم وحمام سباحة وحديقة جميلة.

ويبلغ متوسط عمر النساء 40 عاما، ويعيشن في الوقت الحالي مع عائلاتهن، لحين حلول سن التقاعد.