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13:04 15 يوليو/ تموز 2019
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    نجيب محفوظ

    مصر تفتتح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ

    © Sputnik. Naguib Mahfouz
    مجتمع
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    افتتحت مصر متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ في تكية أبو الدهب بحي الجمالية بالقاهرة، والذي يضم مجموعة كبيرة من مؤلفات ومقتنيات الأديب الراحل، من أبرزها قلادة النيل التي حصل عليها عام 1988.

    وتأجل افتتاح المتحف لسنوات لأسباب تتعلق بتهيئته وإعداده وتمويله قبل أن يفتتح رسميا، أمس الأحد، بعد مرور 13 عاما على وفاة محفوظ.

    يتألف المتحف من طابقين، الأول يضم قاعات للندوات ومكتبة سمعية-بصرية ومكتبة عامة ومكتبة نقدية بها أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال محفوظ، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    الأديب المصري نجيب محفوظ
    © AP Photo / AP
    نجيب محفوظ... الأديب العالمي الذي شيع في نعشين
    وفي الطابق الثاني توجد قاعة للأوسمة والشهادات التي نالها الأديب الراحل خلال حياته وقاعة أخرى لمتعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده و"قاعة المؤلفات" التي تضم جميع أعماله بطبعاتها الحديثة والقديمة إضافة للأعمال المترجمة وقاعة للسينما.

    ولا يضم المتحف قلادة نوبل التي حصل عليها محفوظ عام 1988 والتي احتفظت بها أسرته. ويظل محفوظ الكاتب العربي الوحيد الفائز بهذه الجائزة في فرع الأدب.

    وقال وزير الآثار، خالد العناني، إن اختيار تكية أبو الدهب القريبة من الجامع الأزهر وحي الغورية لإقامة المتحف جاء نظرا لقربها من المنزل الذي ولد فيه الأديب الراحل بحي الجمالية ووجودها في قلب القاهرة التاريخية التي استوحى منها معظم شخصياته وأماكن رواياته.

    حضر الافتتاح عدد من الكتاب والمفكرين والشخصيات العامة وسفراء عرب وأجانب في مصر إضافة إلى أم كلثوم ابنة محفوظ.

    وأبدت أم كلثوم سعادتها "بتحقق حلم المتحف بعد سنوات من الانتظار"، مشيرة إلى أن الأسرة أهدت مقتنيات ومكتبة محفوظ الشخصية قبل سنوات إلى وزارة الثقافة.

    وقالت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم: "أتمنى أن يصبح هذا المتحف مركز إشعاع ثقافي ومزارا سياحيا".

    وأعلنت خلال الافتتاح عن تقديم الوزارة خمس منح لورش عمل بمركز إبداع نجيب محفوظ في مجالات كتابة السيناريو والرواية والقصة القصيرة.

    واختير الكاتب يوسف القعيد مديرا لمتحف ومركز إبداع نجيب محفوظ الذي سيستقبل الزائرين مجانا لمدة شهر من تاريخ الافتتاح.

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    أخبار مصر, إيناس عبد الدايم, نجيب محفوظ, مصر
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