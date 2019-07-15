الطريقة الصحيحة لدعم شخص يشعر بالحزن

قد تعتقد أنك تعرف كيف تكون صديقا داعما في وقت الضياع والحزن والدمار، لكن يشير تقرير جديد إلى أن الكثيرين منا، خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، ربما لا يقدمون الدعم المطلوب.

وجدت دراسة مقدمة من "WebMD"، أن معظم الأشخاص الذين يشعرون بالحزن ويشاركون ذلك على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، يجدون أن رسائل الدعم التي تقدم لهم عبر السوشيال ميديا غير مجدية أو مزعجة.

وبين الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1000 من البالغين في الولايات المتحدة أن أكثر من ثلثيهم أصيبوا بالحزن في السنوات الثلاث الماضية، لأسباب كثيرة بالإضافة إلى فقدان أحد أفراد الأسرة، بما في ذلك فقدان مهنته، أو صديقه، أو ممتلكاته، أو صحته الجيدة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Posting condolences on social media is NOT helpful, survey finds https://t.co/FXqPWA3xrr pic.twitter.com/rA4nvS6ko0 — Finvita Health (@finvita) ١٢ يوليو ٢٠١٩

حتى تتمكن من مساعدة صديق في وقت الحزن أو عند احتياجه لك، وكيف يمكنك أن تعطي لنفسك الوقت والمساحة والتفاهم عند الحزن؟ تحدث الدكتور سيث جيهليهان، أستاذ علم النفس بجامعة بنسلفانيا ومساهم في "WebMD"، قائلا، إن المآزق التي نقع فيها، إنه أمر شائع جدًا" نحاول جميعا القيام بأحد شيئين".

أفعال خاطئة مع الأشخاص الذين يعانون من الحزن

بداية التعامل الخاطئ مع الشخص المصاب بالحزن، حيث "نحاول التخفيف عنه وأخذه بعيدا عن الحالة التي يشعر بها، إما عن طريق التقليل من الحدث الذي تسبب في الألم أو الحزن، بعبارات مثل "أنا مندهش لأنك غاضب جدًا"، أو بمحاولة تقديم المشورة".

يقول د. جيهليهان "كل هذه الأشياء قد تكون حسنة النية، لطيفة، لكنها لا تقدم الدعم المطلوب" وفقا للدراسة.



ثانيا، نحن نفعل الكثير مع الشخص المصاب بالحزن ولكننا نقدم القليل أيضا. نظهر على الفور، نقول "أنا آسف للغاية"، "كل شيء يحدث لسبب ما"، "ربما يجب عليك قراءة هذا الكتاب"، "بعد فترة قصيرة نسبيا من الوقت، نختفي".

كيف نتعامل بطريقة صحيحة مع الشخص الذي يعاني من الحزن؟

1- بدلاً من الجلوس مع الشخص الحزين والحديث فقط عن الانزعاج من الخسارة، حاول أن تنقل الحديث لموضوع آخر، قم بالتواجد معه لمرات كثيرة وحتى إن لم تفعل شيئا يذكر كل مرة، فأنت في الواقع تفعل المزيد بتواجدك معه.

2- كن أقل نشاطا ولكن حاضرًا. مجرد الجلوس مع الشخص لتسمعه إذا أراد الحديث عن أي شيء، أو مشاهدة التلفزيون معه.

3- ربما لا يريدون التحدث عن خسارتهم، والحصول على استراحة، لكي يشعرون أنهم طبيعيون، المبدأ الصحيح هو توفير مساحة للشخص المصاب بالحزن، وقول أقل وبدلا من التحدث أو القيام بالأشياء، فقط التواجد هناك.