صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول في الولايات المتحدة

قرر فريق ليفربول لكرة القدم السفر إلى أمريكا صباح غدا الثلاثاء، على أن تكون ولاية إنديانا هي الوجهة الأولى قبل المباراة الودية المقررة مع بروسيا دورتموند على ملعب نوتردام يوم الجمعة.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن التشكيلة التي ضمت كل من كلاين، فابينيو، فان دايك، ويجنالدوم، لوفرين، ميلنر، جوميز، هندرسون، أوكسلاد-تشامبرلين، لالانا، ميجنوليت، بروستر، روبرتسون، أوريغون، ماتيب، كنت، لويس، فيليبس، جونز، وودبرن، ويلسون، لاروسي، ألكساندر أرنولد، فان دن بيرغ، أثيرتون، بحسب موقع ليفربول.

في سياق آخر، كان كشف المدرب الألماني كلوب، أن وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز لن يلجأ بشكل كبير إلى "سوق الانتقالات".

وأوضح كلوب أن فريقه لن يلجأ إلى هذا السوق قبل بدء الموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، وهو ما يعني أن "الحُمر" سيعتمدون على لاعبيهم الحاليين، وذلك بحسب "سكاي نيوز".

وأشار المدرب الألماني إلى أنه سيعتمد على اللاعب، أليكس أوكسلادي شامبرلين، الذي استعاد عافيته بعد الإصابة، واللاعب الشاب، رايان براوستر، وقد خاض لاعب الوسط، شامبرلين، مباراتين فقط، خلال الموسم الماضي، وتعثرت مشاركته بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.