العالم العربي يشهد خسوفا جزئيا للقمر

يشهد العالم العربي مساء اليوم الثلاثاء، خسوفاً جزئياً للقمر، في ظاهرة لن تتكرر مرة أخرى قبل أربع سنوات من الآن، وتحديداً في 28 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.

وأفادت الحسابات الفلكية للدليل الفلكي السنوي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن جميع مراحل الخسوف منذ بدايته حتى نهايته تبلغ مدة قدرها خمس ساعات وثمان وثلاثين دقيقة تقريبا، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

ويحدث الخسوف عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران، وعندما يكون هذا الاقتران كاملاً يحدث الخسوف الكلي أو يكون جزئياً عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر.

وصرح عصام جودة، رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك بأن الخسوف سيبدأ في التاسعة و42 دقيقة و6 ثوانٍ، بتوقيت القاهرة، وسيكون في هذه الحالة خسوف شبه ظلي، لا تلحظه العين، ثم يصبح مُشاهَداً بدرجة أقل مع بداية دخول جزء من القمر منطقة ظل الأرض في الساعة العاشرة ودقيقة و18 ثانية، وتتحسن المشاهدة مع وصول الخسوف إلى مرحلة الذروة في الحادية عشرة و30 دقيقة و48 ثانية، ثم تحدث نهاية الخسوف الجزئي في الساعة الواحدة و6 ثوانٍ صباحاً، وأخيراً ينتهي الخسوف شبه الظلي في الساعة الثانية و19 دقيقة و30 ثانية.