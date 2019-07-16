قائمة أفضل برامج مكافحة الفيروسات لنظام ويندوز و"ماك"

اختبر الخبراء قدرة برامج مكافحة الفيروسات على مواجهة التهديدات باستخدام أحدث إصدارات البرامج الضارة. تم اختبار كل من التشغيل في الوقت الحقيقي والمسح عند الطلب. أيضا، أخذ التقييم في الاعتبار سهولة الاستخدام واستهلاك الموارد، وفقا لصحيفة "إزفستيا".

وتظهر قائمة أفضل برامج مكافحة الفيروسات على نظام ويندوز كالتالي:

1. Bitdefender Internet Security.

2. ESET Internet Security - وهو الأسهل استخداما.

3. Bitdefender Internet Security (النسخة المجانية)، لكن أقل فعالية من النسخة المدفوعة.

4. Norton Security Deluxe.

5. Avast Free Antivirus.

أما بالنسبة لنظام "ماك" التابع لـ"آبل"، فكان هناك صراع على المركز الأول من قبل برنامج "كاسبيرسكي" Kaspersky Internet Security، فهو الأفضل في الحماية والأكثر سهولة في الاستخدام، لكنه يستهلك الموارد بشكل كبير لذلك صنف في المركز الثاني، والمركز الأول حصل عليه ESET Cyber Security Pro، وأيضا دخل الخمس الأوائل كل من البرامج الآتية: Bitdefender Antivirus for Mac وG Data Antivirus for Mac وNorton Security Deluxe.