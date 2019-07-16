الأمراض الشائعة في العالم العربي وأسبابها... وأهم النصائح للوقاية منها

يعاني العالم بشكل عام والعربي بشكل خاص من عدة أمراض شائعة، هي أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

حول هذه الأمراض وأسبابها وطرق الوقاية منها، تحدث لـ"سوبتنيك" الدكتور مجدي هنيدي، أخصائي علم المناعة والطب المخبري والتحاليل، فقال: مرض السكري هو واحد من أكثر الأمراض المنتشرة في العالم بشكل كبير، وحسب آخر إحصائيات للاتحاد الدولي للسكري هناك حوالي 400 مليون مصاب به، وهو يشكل ما نسبته 20% من المرضى في المجتمعات العربية، في دول كالسعودية والإمارات والأردن ولبنان.

وتابع: أعراض مرض السكري تكون بين الجوع والرغبة في التبول، والرجفان عند الإحساس بالعصبية، مرض السكري غير خطير وممكن للإنسان أن يعيش معه بشكل طبيعي، لكنه يحتاج إلى العناية والرعاية، والبقاء على اتصال مع الطبيب والعلاج تحت إشرافه، وهي عملية غير معقدة.

ويكمل الدكتور هنيدي: مرض الكوليسترول ومرض الضغط نطلق عليها الأمراض القاتلة بصمت، لأنها من دون أعراض وإذا لم يتم علاجها قد تكون مميتة، وقد تسبب مشاكل خطيرة احتشاء العضلة القلبية أو أمور كالجلطات في أماكن مختلفة كالدماغ، أو انفجار أحد الشرايين بسبب الضغط العالي، والمصابين بهذه الأمراض يجب المواظبة على الأدوية تحت إشراف طبي.

ويشرح: يمكن معرفة هذه الأمراض عن طريق إجراء الفحص الدوري في أي مختبر طبي، وينصح المرضى فيها بالابتعاد عن الوزن الزائد والسمنة، والتقليل من الدهون، وتناول الخضار والفواكه، والبقاء بعيدا عن القلق وضغوطات الحياة البقاء على اتصال مع الطبيب.

ويلخص الدكتور مجد أسباب هذه الأمراض بما يلي:

1- نوعية الطعام في البلاد العربية والتي يكثر فيها الدسم والدهون والنشويات، وعدم التقيد بوجبات الطعام، حيث أننا في البلاد العربية إجمالا لا نتناول الفطور مثلا، وهذا ما يسبب مشاكل عديدة في الجسم، حيث يجب على الإنسان تناول 3 أو 5 وجبات في اليوم.

2- زواج الأقارب، حيث أن العرب يتزوجون في مجتمعات قريبة من بعضها البعض أو من نفس العائلة، ما يؤدي إلى تقوية العامل الوراثي، حيث أن الكثير من هذه الأمراض تحمل أصول وراثية.

3- التدخين، فالشعوب العربية من الشعوب المدخنة بشكل كبير، والكثير من الدول بدأت بتقليل التدخين ونجحت بذلك، لكن للأسف في البلاد العربية وبسبب ضغوطات الحياة وعدة عوامل أخرى لم ننجح في ذلك.

4- نمط الحياة يلعب دورا كبيرا، حيث أننا لا نهتم بصحتنا ولا نمارس الرياضة بشكل أساسي ولا نمشي، حيث أن 30 دقيقة مشي في اليوم كافية وتغني عن أي رياضة أخرى.

وعن أهم النصائح التي يوجهها الدكتور، والتي تقي من من هذه الأمراض:

1- الاهتمام بالصحة والابتعاد عن الوزن الزائد، كونه سبب لكثير من المشاكل.

2- الاهتمام بنوعية الغذاء، والتقليل من الدهون وتنظيم الوجبات.

3- الفحص الدوري عند الطبيب والتحاليل الدموية.

4- الابتعاد عن التدخين.