عاصمتان عربيتان من بين المدن الأكثر أمانا في العالم

وحصلت عاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، على المرتبة الأولى، تليها عاصمة قطر الدوحة وفي المركز الثالث مدينة كيبك في كندا، بحسب الموقع

ودخلت مدينة تابيه عاصمة تايوان من بين العشر الأوائل، تلتها ميونخ في ألمانيا، وإمارة دبي، ومدينة زيورخ الألمانية، وبيرن السويسرية، وهونغ كونغ، ومدينة إسكسهير التركية.

كما حازت مدينة نيجني نوفغورود على المرتبة 53 من القائمة، بالإضافة إلى سانت بطرسبورغ في المرتبة 133 وموسكو في المركز 143 ويكاتيرينبورغ في المركز 198 ونوفوسيبيرسك في المرتبة 204.

أما من بين أخطر مدن العالم هي مدينة كاراكاس عاصمة فنزويلا، ومدينة بيترماريتسبورج في جنوب أفريقيا، وبورت موريسبي في غينيا الجديدة، وسان بيدرو سولا في هندوراس، وثلاث مدن جنوب أفريقيا هي بريتوريا ودوربان وجوهانسبرغ، بالإضافة إلى ثلاث مدن برازيلية هي فورتاليزا وسلفادور وريو دي جانيرو.