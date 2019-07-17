مواجهة نارية بين الكوريتين ضمن تصفيات آسيا

شهدت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، مواجهات نارية بين المنتخبات، أبرزها مواجهة بين الكوريتين.

وتلتقي كوريا الشمالية بجارتها الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الثامنة من تصفيات آسيا، بجانب منتخبات لبنان وتركمانستان وسريلانكا.

وشملت القرعة 40 منتخبا تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات، شملت كل واحدة 5 منتخبات استنادا إلى أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، سوف تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وستقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الـ 5 من سبتمبر/ أيلول 2019 وحتى الـ 9 من يونيو/ حزيران 2020.

ويتأهل 12 منتخبا أصحاب الصدارة في كل مجموعة، إضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثاني مباشرة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين، والمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وسينافس أفضل 24 منتخبا آخر في دور منفصل للتصفيات بحثا عن 12 مكانا متبقيا في كأس أمم آسيا والتي تضم منافساتها 24 منتخبا.